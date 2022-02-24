Yayın ihale komisyonu toplandı! İşte son gelişmeler...
TFF ile Kulüpler Birliği arasında gerçekleşecek toplantı öncesi gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte yayın ihalesi toplantısı öncesi son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Yayın ihale komisyonu toplandı! İşte son gelişmeler... 24 Şubat 2022 | 12:00
02:25
Yayın ihalesinde karar çıkmadı! 21 Şubat 2022 | 12:00
00:10
Vincenzo Montella'dan göz kamaştıran hareket! 17 Şubat 2022 | 12:00
25:36
Sancak A Spor'a özel konuştu! Çebi'ye jet yanıt 16 Şubat 2022 | 12:00
12:21
Nihat Özdemir'den sponsorluk ve yayın ihalesi açıklaması 16 Şubat 2022 | 12:00
01:53
Özdemir'den Sancak'a cevap! "Kazanınca iyi kaybedince kötü" 16 Şubat 2022 | 12:00
03:34
İlhan Palut'tan gündeme dair açıklamalar! 15 Şubat 2022 | 12:00
01:22
Ahmet Ağaoğlu'dan Yayın ihalesi açıklaması! "Hayalcilik olur" 14 Şubat 2022 | 12:00