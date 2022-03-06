FENERBAHÇE - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı: İrfan Can'a verilen kırmızı kart doğru mu?
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısın A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı yorumladı. Toroğlu, "İrfan burada basmış durumda. Siopis iki ayağıyla dalsa İrfan bir yerde inmiş olacak. İrfan'ın destek ayağı yerde. Pozsiyon icabı bastın ama kurtarma şansın var. İrfan bastıktan sonra sağ ayağını kaldırıyor. Destek ayağı yerde. Kesinlikle kırmızı kart." dedi. | Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri (FB - TS spor haberi)
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