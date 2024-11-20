Rachid Ghezzal'dan 3 büyüklere övgü: Yarı final ya da final oynaması...
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, Türk futbolunun geliştiğini hatta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yarı final ve final oynayabileceğini vurduladı. İşte açıklamaların tamamı...
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