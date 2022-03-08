Ortalığı sallayan iddia! "O hakemler bir araya geldi"
MHK'nin bazı hakemler hakkında verdiği şok karardan sonra gündem sarsıldı. Bazı hakemler Süper Lig hakem listesinden çıkartıldı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç ortalığı sallayan bir iddiada bulundu. Domaç, "Duyduğum istihbarata göre bu hakemlerin arasında yeni bir yapılanma oluşturma iddiası MHK'nin kulağına gitmiş. Bu bir iddia. Çok fazla ihtimal vermemiştim ama sonuçlara bakıldığında iddiaların gerçeklik payı var." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Ortalığı sallayan iddia! "O hakemler bir araya geldi" 08 Mart 2022 | 12:00
03:59
MHK'nin vermek istediği mesajı A Spor'a açıkladı! "FIFA ve IFAB'ı tanımam" 08 Mart 2022 | 12:00
06:52
MHK'nin kararı sonrası A Spor'a konuştu! "4-5 kulüp başkanı..." 08 Mart 2022 | 12:00
01:17
G.Saray derbisi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber! 08 Mart 2022 | 12:00
00:58
Beşiktaş'ın ikinci golünde faul var mı? Toroğlu açıkladı! 07 Mart 2022 | 12:00
00:40
Toroğlu'dan Karaveli sözleri! "Başakşehir'in ikinci golünde..." 07 Mart 2022 | 12:00
00:33
Toroğlu'dan Karaveli sözleri! "Farklı şeyler isterken..." 07 Mart 2022 | 12:00
02:50
Beşiktaş - Başakşehir maçı ile ilgili son durum... 07 Mart 2022 | 12:00