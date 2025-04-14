FIFA Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? Pereira açıkladı...
TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, A Spor'da Gündem Özel programının konuğu oldu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın "FIFA, Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakem listesini açıkladı ama Türkiye'den listede yer alan hakem yok. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Dünya Kupası'nda yer alabilecek hakemlerimiz var mıydı?" sorusuna Pereira'nın yanıtı "FIFA listesinde 7 hakemimiz var. Biri Elit Grup'ta diğerleri de 2. kategoride. Üst kategoriye ulaşmak için 4 yıllık bir zaman gerekiyor. Hakemler her maç puan alıyorlar ve iyi performans göstermeleri gerekiyor. Sadece Türk hakemleri için değil, her ülkenin hakemleri için seçilme süreci çok zor. Bu yüzden çok iyi olmamız gerekiyor" şeklinde oldu.
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