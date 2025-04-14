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Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım!

Hakem Gelişim Direktörü Pereira, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye'de yabancı hakemlerin maç yönetmesi kararına karşı olduğunu belirtti ve "Türkiye'deyiz ve Türk takımları oynuyor. O yüzden de prensip olarak Türk takımları yönetmeli. G.Saray - F.Bahçe derbisi insanları sakinleştirmek için böyle bir çözüm üretti. Çok da iyi bir performans gösterdi, herkes mutlu kaldı. Bu bir istisnaydı. Fakat ben yerel hakemleri destekliyorum" dedi.

14 Nisan 2025 | 21:21
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