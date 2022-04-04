O isimden flaş sözleri! "Nihat Özdemir'in altını oydular"
Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi. Türki futbolunun patronu konumunda bulunan Nihat Özdemir, TFF'deki başkanlık görevinden istifa etti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Özdemir'in istifasını yorumladı. Tüzemen, "Bu istifa beklenmiyordu. Hakemler üzerinden çıkan olaylar, yayın ihalesinin sonuçlanmaması, kulüp başkanlarının açıklamaları... Birçok olay bu istifayı getirdi. Nihat Özdemir'in yönetiminde kendini başkan görenler vardı. Bundan sonra seçilecek olan başkan muhtemelen Nihat Özdemir'in altını oydu. Ben böyle düşünüyorum." dedi.
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