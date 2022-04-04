Nihat Özdemir'in istifasının perde arkasını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Şok istifa kararı sonrası A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç konuyu değerlendirdi. Bilgiç, "Geçen sezon Nihat Özdemir istifa edecekti ama şartlar uymadı. Naklen yayın ihalesi öncesi istifa eden ikinci TFF başkanı oldu. Özdemir'in istifasının sebepleri Türk futbolunun ekonomisi, naklen yayın ihalesinin girdiği çıkmaz, kulüplerin tavrı, üretilen çözümlerin rehavet görmemesi gibi şeyler var. Onu bu noktaya getiren sebepleri kendisi açıklamalıdır. Özdemir MHK başkanlarına çok güvendi ama hakemler konusunda da çok yıprandı. Hiçbir MHK'den doğru performansları alamadı." dedi.
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