MHK'nın istifası sonrası flaş iddia! "Arka planda birileri..."
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasından kısa bir süre sonra gelen bu kararı A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı bugün kararının arkasında durmayıp istifa ediyor. Ben bir kere ikna olmuyorum. O zaman bu operasyon ona bilerek yaptırıldı. Arka planda birilerinin önlerini mi açmaya çalışıyorlar? Böyle bir karara imza atıyorsanız kararınızın arkanızda durursunuz." dedi.
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