Yayın ihalesinde son durum ne?
Uzun süredir gündemde olan yayıncı kuruluş ihalesinde geri sayıma geçildi. Riva'da gerçekleşen toplantıda Kulüpler Birliği ve TFF yetkilileri bir araya geldi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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