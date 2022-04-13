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Yayın ihalesinde son durum ne?

Uzun süredir gündemde olan yayıncı kuruluş ihalesinde geri sayıma geçildi. Riva'da gerçekleşen toplantıda Kulüpler Birliği ve TFF yetkilileri bir araya geldi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

13 Nisan 2022 | 14:20
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