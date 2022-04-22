Cüneyt Çakır için flaş yorum! "Türkiye'nin en büyük marka hakemi"
MHK, 13 hakeme görev vermeme kararı almıştı. Bu karar sonrası tartışmalar yaşanmış ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yönetimi istifa kararı almıştı. Gündoğdu'nun yerine göreve getirilen Sabri Çelik ise görevden alınan hakemlere yeniden maç verilmesi kararını verdi. Kararı A Spor yorumcusu Levent Tüzemen flaş sözlerle değerlendirdi. Tüzemen, "İnsanları görevden alırken ortaya bir gerekçe koymanız lazım. Kaldı ki Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en büyük marka hakemi. Katar ile birlikte üç Dünya Kupası görmüş bir isim olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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