MHK'da istifa depremi! "Operasyonun altında kaldılar"
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, flaş değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Geç kalan bir karar. Bir operasyon yaptılar, yaptıkları operasyonun altında kaldılar. Bu hakemleri gönderirken hiçbir açıklama yapmadı Ferhat Bey, hakemleri itibarsızlaştırdılar. Bu savaşı kaybettiniz." dedi.
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