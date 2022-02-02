Furkan Bayır A Spor'a konuştu! "Galatasaray karşısında..."
Süper Lig'in 24. haftasında Sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Alanyaspor'da 21 yaşındaki genç oyuncu Furkan Bayır, A Spor'a konuştu. Bayır, "4 haftadır iyi bir seri yakaladık. Galatasaray karşısında çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hocamızın gelişiyle bana forma şansı doğdu. Şaşırdım ve çok iyi değerlendirdim. Farioli hocam ve ekibi çok değerli. Milli Takım'da stoper bolluğu var. Merih, Ozan, Çağlar gibi isimlerle forma mücadelesi vermek istiyorum." dedi.
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