Deniz Türüç A Spor'a açıklamalarda bulundu! "Portekiz maçı..."
Başakşehir'in önemli isimlerinden Deniz Türüç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türüç, "Emre hocamız yeri geliyor abimiz oluyor. Fenerbahçe'de de oda arkadaşımdı. Futbola hakim olan bir isim. Ben oldum diye bir şey yok. Her zaman yeni bir meydan okuma var. Milli Takım'ımız için Portekiz maçı zor olacak ama futbolda sürpriz var." dedi.
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