Halil Umut Meler ile Emre Belözoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika spor haberi: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasından koridor görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de Meler'e Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, soyunma odasına kadar eşlik ettiği görülüyor. İşte detaylar...
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