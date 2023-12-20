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Halil Umut Meler ile Emre Belözoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasından koridor görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de Meler'e Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, soyunma odasına kadar eşlik ettiği görülüyor. İşte detaylar...

20 Aralık 2023 | 12:26
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