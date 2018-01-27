27 Ocak 2018, Cumartesi

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F.Bahçeli yıldız, Trabzon maçında yok!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel maç kadrosunda yer almayacak. İşte ayrıntılar...
27.01.2018

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