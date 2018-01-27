27 Ocak 2018, Cumartesi
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ndiaye Premier Lig yolunda
Galatasaray'da gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı. İngiliz kulübü Stoke City, sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi. Yıldız isim gece saatlerinde Osmanlıspor kampından ayrıldı. İşte detaylar...
27.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın muhtemel 11'i:
- Şenol Güneş: Talisca dünya çapında oyuncu olabilir
- Erman Toroğlu: Beşiktaş iyi değil
- Alp Pehlivan: Uzun zamandır böyle bir Quaresma görmedim
- Valbuena mı Alper Potuk mu?
- Mustafa Cengiz: "Ödemelerde 4 ay gerideyiz"
- Şenol Güneş: Talisca dünya çapında oyuncu olabilir
- Mustafa Cengiz: "Ödemelerde 4 ay gerideyiz"
- "İnşallah bu hafta Beşiktaşımız için hayırlı olacak"