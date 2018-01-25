F.Bahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalımbay, sakat oyuncuların durumu hakkında bilgiler verdi.

Çalımbay, "Novak'ın sakatlığı nüksetti, Fenerbahçe maçında oynamayacak. Burak antrenmanlara başladı, %99 oynayacak." dedi.



İşte Çalımbay'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Adı üstünde, derbi maçı. Gerginlik olacaktır. Ama bunu tek maç olarak görmek yanlış. Sonrasındaki lig maçları da önemli. F.Bahçe maçını kazanırsak G.Saray maçıyla yakaladığımız çıkışı yakalayacağımıza inanıyorum."



"Kötü başlangıç derken neyi kastediyorsunuz. Sanki büyük bir hezimet yaşadık. Öyle bir şey yok. Deplasmanda aldığımız o puanla iki takımın üstüne çıktık."