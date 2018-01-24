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Abdürrahim Albayrak'tan sert açıklama

Mustafa Cengiz'in G.Saray başkanı seçilmesinin ardından G.Saray Sportif A.Ş.'nin başına gelen Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Gomis hakkında çıkan haberler üzerine Albayrak, "Bu haberleri dışarı sızdıranları kulüp televizyonundan tek tek açıklayacağız" dedi.
24.01.2018

Galatasaray'da yeni dönemde görev alacak olan Abdürrahim Albayrak, kulüpten dışarıya haber sızdıran isimleri bildiklerini ve bu isimleri tek tek GSTV'den açıklayacaklarını ifade etti.

Gomis haberinin çok yakışıksız olduğunu ve dışarıya haber sızdıranların tespit edildiğini belirten Albayrak, "Fatih Hocam ile her saaat görüşüyorum. Bazı arkadaşlarımız bilinçli haberler yapıyorlar, üzülüyorum. İçeriden birilerinden haberler alıyor. Gomis haberi çok yakışıksızdı. Bazı arkadaşlar zarar vermek için çaba sarf etmesinler. Kimden haber aldığını biliyoruz. Bunları isimleriyle beraber GSTV'de tek tek açıklayacağız. Galatasaray'dan ekmek yiyip satanlar burada olmayacak. Gomis'in parasına kadar yazan bunu içeriden almış, o haini bulacağız. Başka Galatasaray yok, milyonlarca taraftarı var. Çünkü bu Galatasaray'a yakışmaz.Bundan önce Başakşehir maçında olmuştu ve yollarımızı ayırmıştık. Galatasaray TV'de bir arkadaşım bunu duyuracak. Kimse Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın. Taa Ünal Aysal Başkanım zamanında Fatih Terim ile 10 yıllık mukavele yapalım dedim" şeklinde konuştu.

Kayserispor maçı hakkında da konuşan Albayrak, "Kayseri maçından önce sağ olsun Mustafa başkanım oraya gitmemi istedi ama mazbatalarını daha almamışlardı gitmedim. Arkadaşlarımla izledim,2-0'dan sonra 2-1 oldu çok heyecanlandım. Zor maç olacağını biliyordum ama Galatasaray fırtına gibi başladı maça 3-0 da olabilirdi. Başkanım çok fedakar. Aslanlar gibi ben adayım dedi. Herkese ders verdi. Kimse fırsatçılık yapıp erken seçime gitmeye kalkmasın. Mustafa Cengiz Başkanım noktayı koydu" dedi.

Fatih Terim ile arasında hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Albayrak, "Türkiye'de çok hoca değişiyor. Prandelli bana takımın komple değişmesi gerektiğini söylemişti ama biz Prandelli'yi gönderip şampiyon olduk. Tudor da aynı yolu denemiş. Kıymetli futbolcularımızı taraftarın önüne attılar. Ama Fatih Hocam transferleri yaptı. Selçuk, Sinan takır takır oynuyor. Fatih Terim ile dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır. Sabahtan beri 3 kez konuştum. Pat diye oraya gitmem yakışıksız olur" şeklinde konuştu.

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