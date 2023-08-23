Fatih Karagümrüklü Sofiane Feghouli: Başakşehir'e attığım gol unutulmazdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'ün yıldız oyuncusu, Sofiane Feghouli A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor" diyen Cezayirli yıldız, "Başakşehir'e attığım gol unutulmazdı." ifadelerini kullandı. İşte o röportaj...
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