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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma isyan etti! "Emre Mor'un Milli Takım'a alınmayışı..."

Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a konuştu. Hurma, A Milli Takım'ın açıklanan aday kadrosunu eleştirdi. Kadroda İstanbul ekibinin milli oyuncusu Emre Mor'un olmamasını sert sözlerle eleştiren Hurma, "Emre Mor'un A Milli Takım aday kadrosuna alınmaması, Karagümrük için bardağı taşıran son damla oldu. Şu anda en formda olan Türk oyuncu. Stefan Kuntz'un bu kararına saygı duymam beklenemez." dedi. İşte o sözler...

23 Mayıs 2022 | 19:27
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