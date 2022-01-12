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Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım | İZLEYİN

Denizli’den aile ziyareti için geçen yıl Konya’ya giden çift, o tarihlerde ışıklarda beklediği sırada fark ettiği Ahmet Çalık ile konuşarak o anları görüntülemişti. Hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım geldi. İşte o anlar...

12 Ocak 2022 | 04:15
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Denizli'de yaşayan Gökçen Toptaş ve Havva Toptaş çifti, geçtiğimiz yıl Konya'da yaşayan ailelerini ziyaret etmişti. Konya'da babaları İbrahim Demirel'in yanına giden çift, ardından otomobil ile gezmeye başladıktan sonra ışıklarda durdukları sırada Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ı fark etti.

Camı indirerek Çalık'a seslenen aile, bir süre muhabbet ettikten sonra yetenekli futbolcuya başarılar dileyerek yollarına devam etti. Ekim 2020'de çekilen görüntülerin ardından trafik kazasında Çalık'ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, sosyal medyada o anları, 'Daha şampiyon olacaktık güzel insan. Sen Konyalı olmuştun, bizler de seni çok sevmiştik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun' başlığıyla paylaştı.

Gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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