SÜPER LİG HABERLERİ - Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda yakını katıldı. Çalık'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi. İşte o görüntüler. | Süper Lig haberleri
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