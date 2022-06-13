Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan özel açıklamalar!
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan aspor.com.tr editörleri Mehmet Cem Çakır ve Soner Sancak'a özel açıklamalar geldi. Murat Sancak, yeni sezon transfer planlaması, Mario Balotelli'nin geleceği, Fenerbahçe başkanlığı ve Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı sözlerde bulundu.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Murat Sancak'tan özel açıklamalar! 13 Haziran 2022 | 12:00
02:36
Başkan A Spor'a açıkladı! "Beşiktaş ve F.Bahçe Abdülkerim'i istiyor" 12 Haziran 2022 | 12:00
02:23
Hurma'dan A Spor'a özel Pirlo sözleri! 12 Haziran 2022 | 12:00
01:57
Süleyman Hurma: Andrea Pirlo ile imza aşamasına geldik 10 Haziran 2022 | 12:00
00:48
Tahir Kıran'dan flaş Ali Koç sözleri! 09 Haziran 2022 | 12:00
01:04
Karagümrük Pirlo ile anlaştı mı? Süleyman Hurma açıkladı 07 Haziran 2022 | 12:00
02:16
Welbeck Süper Lig'e mi geliyor? 04 Haziran 2022 | 12:00
02:49
Murat Sancak'tan Fatih Terim itirafı! Yunus Akgün... 03 Haziran 2022 | 12:00