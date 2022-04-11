Erman Toroğlu'dan Tarık Ongun'a sert sözler! "Konuşmaları kime vereceksin?"

İşte Erman Toroğlu'nun sözlerinin tamamı:

21 Kasım 2021, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu var.

Maçtan 1 hafta sonra Tarık Ongun adlı AVAR hakemi, bana geçen haftaki derbinin hakem ve VAR konuşmalarını dinletin dedi. Bu konuşmaları bir TFF Başkanı bir de MHK Başkanı dinleyebilir. Riva'da ortalık karışıyor. Tarık Ongun, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR konuşmalarını dinliyor. Bu zapta geçiyor ve şu anda disiplin kurulunda. Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne?

Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş.