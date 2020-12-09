09 Aralık 2020, Çarşamba
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PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı Avrupa'da nasıl yankı buldu?
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Başakşehir arasında oynanan maçta 4. hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözleriyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tancredi, hakemin sözleri ve Başakşehir'in tepkisinin Avrupa'da nasıl yankı bulduğunu anlattı.
09.12.2020
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