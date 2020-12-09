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Medipol Başakşehir'in grubunda bulunan Leipzig'in soyunma odasında büyük sevinç

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in grubunda yer alan Leipzig, sahasında oynadığı Manchester United mücadelesini Angelino, Haidara ve Kluivert'ın golleriyle 3-2 kazandı. Leipzig bu sonuçla gruptan çıktı. Maçın ardından Alman temsilcisinin soyunma odasında ise büyük sevinç yaşandı.
09.12.2020
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