09 Aralık 2020, Çarşamba
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Mehmet Kasapoğlu: Başakşehir'in tavrını yürekten tebrik ediyorum
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, yaşanan olayın ardından sahaya çıkmama kararı alan turuncu-lacivertli takımla ilgili "Başakşehir takımının tavrını yürekten tebrik ediyorum." dedi.
09.12.2020
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