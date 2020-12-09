Mehmet Kasapoğlu: Başakşehir'in tavrını yürekten tebrik ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, yaşanan olayın ardından sahaya çıkmama kararı alan turuncu-lacivertli takımla ilgili "Başakşehir takımının tavrını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

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