Beşiktaş mı Bayern Münih mi?

Temsilsicimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alaman devi Bayern Münih ile eşleşti. Bu eşleşme siyah beyazlı taraftarlarda heyecan oluşturdu. A Spor muhabiri Emrullah Taş sokağa çıktı ve taraftara sordu. Beşiktaş mı Bayern Münih mi? İşte detaylar...