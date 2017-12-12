13 Aralık 2017, Çarşamba
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Beşiktaş mı Bayern Münih mi?
Temsilsicimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alaman devi Bayern Münih ile eşleşti. Bu eşleşme siyah beyazlı taraftarlarda heyecan oluşturdu. A Spor muhabiri Emrullah Taş sokağa çıktı ve taraftara sordu. Beşiktaş mı Bayern Münih mi? İşte detaylar...
12.12.2017
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- Grandmedical Manisaspor: 1 - Beşiktaş: 1
- Trabzonspor: 3 - BB Erzurumspor: 1
- Antalyaspor: 1 - Orhangazispor: 1
- Boluspor: 0 - Kasımpaşa: 1
- Trabzonspor: 5 - BB Erzurumspor: 1
- Bursaspor: 1 - Adanaspor: 0
- Boluspor: 4 - Kasımpaşa: 1
- Sivas Belediyespor: 2 - Galatasaray: 1 (ÖZET)