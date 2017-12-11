12 Aralık 2017, Salı
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A Spor ekibinin Beşiktaş totemi
A Spor, yayın ekibinin Leipzig - Beşiktaş maçı öncesi hazırladığı Şampiyonlar Ligi seremonisi temalı videoyu bugünkü kura çekimi öncesi totem olsun diye yeniden yayınladı.
11.12.2017
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