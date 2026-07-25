Video Spor Gündemi Videoları TRANSFER | Beşiktaş'ın Mohamed Salah Transferinde Sıcak Gelişme | "Bonus Görüşmeleri Sürüyor"

TRANSFER | Beşiktaş'ın Mohamed Salah Transferinde Sıcak Gelişme | "Bonus Görüşmeleri Sürüyor"

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25 Temmuz 2026 22:58
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TRANSFER | Beşiktaş'ın Mohamed Salah Transferinde Sıcak Gelişme | "Bonus Görüşmeleri Sürüyor" 25 Temmuz 2026 22:58

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