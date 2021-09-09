09 Eylül 2021, Perşembe

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Bizim Semtin Takımı: Sarıyer (09/09/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının beşinci durağı Sarıyer oldu. Sarıyerspor Kulübünün tarihi ve Sarıyer ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
09.09.2021
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