Bizim Semtin Takımı: Sarıyer (09/09/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının beşinci durağı Sarıyer oldu. Sarıyerspor Kulübünün tarihi ve Sarıyer ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...

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