22 Ağustos 2021, Pazar

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Bizim Semtin Takımı: Taksimspor (20/08/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının beşinci durağı Taksimspor oldu. Taksimspor Kulübünün tarihi ve Taksim ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
20.08.2021
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