Bizim Semtin Takımı: Kartalspor (24/09/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının sekinci durağı Kartalspor oldu. Kartalspor Kulübünün tarihi ve Kartal ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...

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