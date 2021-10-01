01 Ekim 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Bizim Semtin Takımı: Çapaspor (01/10/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının dokuzuncu durağı Çapaspor oldu. Çapaspor Kulübünün tarihi ve Çapa semtiyle ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
01.10.2021
ABONE OL

DİĞER
Bizim Semtin Takımı: Çapaspor Bizim Semtin Takımı: Çapaspor 01.10.2021
Bizim Semtin Takımı: Kartalspor Bizim Semtin Takımı: Kartalspor 25.09.2021
Bizim Semtin Takımı: Feriköyspor Bizim Semtin Takımı: Feriköyspor 17.09.2021
Bizim Semtin Takımı: Sarıyer Bizim Semtin Takımı: Sarıyer 09.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bizim Semtin Takımı: Taksimspor Bizim Semtin Takımı: Taksimspor 20.08.2021
Bizim Semtin Takımı: Anadoluhisarı Kulübü Bizim Semtin Takımı: Anadoluhisarı Kulübü 13.08.2021
Bizim Semtin Takımı: Vefaspor Bizim Semtin Takımı: Vefaspor 29.07.2021
Bizim Semtin Takımı: Eyüpspor Bizim Semtin Takımı: Eyüpspor 23.07.2021
Bizim Semtin Takımı: Beykoz 1908 Bizim Semtin Takımı: Beykoz 1908 16.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den devre arası operasyonu! 2 ismin biletini kesti
Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira'nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Taraftarlar Ajax maçı öncesi Amsterdam'da Dam Meydanı'nda toplandı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak (GS haberleri)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör