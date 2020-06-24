24 Haziran 2020, Çarşamba
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90'A - 23/06/2020
Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Güven Taner, Kemal Belgin ve Levent Tüzemen, 90'A programında Süper Lig'de haftanın öne çıkan olaylarını değerlendirdiler. 23/06/2020 tarihinde yayınlanan 90'A programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz.
24.06.2020
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