01 Ocak 2020, Çarşamba
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90'A - 31/12/2019
Serkan Korkmaz moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Hıncal Uluç, Kemal Belgin ve Güven Taner, 90'A programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 31/12/2019 tarihinde yayınlanan 90'A programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
01.01.2020
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