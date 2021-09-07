Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 | MAÇIN TAMAMI

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım'ımız, İskoçya ile karşı karşıya geldi. I grubundaki ilk maçında Belçika'ya mağlup olan milliler, İskoçya ile 1-1 berabere kalarak gruptaki ilk puanını aldı. İşte Türkiye U21-İskoçya U21 maçının tamamı...

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