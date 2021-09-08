08 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı sonrası Şenol Güneş konuştu! "Şansımız hala var"
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm" dedi. İşte o sözler...
08.09.2021
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