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GOL | Türkiye U21 1-1 İskoçya U21

2023 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 75. dakikada Enis Destan'ın attığı golle İskoçya karşısında skoru 1-1'e getirdi.
07.09.2021
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