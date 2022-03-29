TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte son durum...
Türkiye İtalya CANLI İZLE | Katar 2022 Dünya Kupası play off maçında A Milli Futbol Takımı'mız Portekiz'e karşı Porto'da 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Aynı şekilde son Avrupa Şampiyonu İtalya da Kuzey Makedonya'ya karşı 1-0 kaybederek Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Milliler İtalya ile yapacakları hazırlık maçında galibiyet alıp moral depolamak istiyorlar. Maç öncesinde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldılar. Türkiye - İtalya karşılaşması 29 Mart Salı akşamı saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - İtalya maçını CANLI izle...
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