Video Milli Takım Videoları Igor Angelovski A Spor'a konuştu!

Igor Angelovski A Spor'a konuştu!

Bir dönem Kuzey Makedonya Teknik Direktörlüğü yapan Igor Angelovski, A Spor canlı yayınına bağlandı. Angelovski, tarihi İtalya zaferi hakkına açıklamalar yaptı. Ayrıca Kuzey Makedonya'nın katılacağı Katar 2022 Dünya Kupası hakkında da konuştu. İşte Angelovski'nin açıklamaları...

29 Mart 2022 | 21:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

09:07
Igor Angelovski A Spor'a konuştu! 29 Mart 2022 | 12:00
03:20
Türkiye - İtalya maçı öncesi iki takımda son durum... 29 Mart 2022 | 12:00
00:24
Hakan ve Merih İtalyan oyuncuları karşıladı! 29 Mart 2022 | 12:00
04:29
Türkiye - İtalya maçı öncesi A Milli Takım'da 3 ayrılık! 28 Mart 2022 | 12:00
11:47
Kunzt İtalya maçı öncesi konuştu! 28 Mart 2022 | 12:00
08:00
İskoçya U21 0-2 Türkiye U21 | MAÇ ÖZETİ 26 Mart 2022 | 12:00
01:13
GOL | İskoçya U21 0-2 Türkiye U21 25 Mart 2022 | 12:00
01:21
GOL | İskoçya U21 0-1 Türkiye U21 25 Mart 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN