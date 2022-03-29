Igor Angelovski A Spor'a konuştu!
Bir dönem Kuzey Makedonya Teknik Direktörlüğü yapan Igor Angelovski, A Spor canlı yayınına bağlandı. Angelovski, tarihi İtalya zaferi hakkına açıklamalar yaptı. Ayrıca Kuzey Makedonya'nın katılacağı Katar 2022 Dünya Kupası hakkında da konuştu. İşte Angelovski'nin açıklamaları...
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