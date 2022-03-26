İskoçya U21 0-2 Türkiye U21 | MAÇ ÖZETİ
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Furkan Bayır ve Kartal Kayra Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. İşte İskoçya U21 - Türkiye U21 maçının özeti...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:00
İskoçya U21 0-2 Türkiye U21 | MAÇ ÖZETİ 26 Mart 2022 | 12:00
01:13
GOL | İskoçya U21 0-2 Türkiye U21 25 Mart 2022 | 12:00
01:21
GOL | İskoçya U21 0-1 Türkiye U21 25 Mart 2022 | 12:00
02:24
Uluç'tan çarpıcı sözler! "Casusluğa mı geldi?" 25 Mart 2022 | 12:00
01:25
Uluç'tan A Milli Takım'a eleştiri: Büyük başarıyı kaybettik! 25 Mart 2022 | 12:00
01:10
Stefan Kuntz'u böyle eleştirdi! "İyi oynadık diyor ama..." 25 Mart 2022 | 12:00
00:43
Erman Toroğlu'dan A Milli Takım sözleri! "Önce içimizi halletmeliyiz" 25 Mart 2022 | 12:00
07:24
Burak Yılmaz : Son maçımdı 24 Mart 2022 | 12:00