A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lüksemburg mücadelesi öncesi konuştu
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşılaşacak. Mücadele öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve milli oyuncu Ozan Kabak önemli açıklamalarda bulundu.
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