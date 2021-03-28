Son dakika spor haberleri: Serdar Sarıdağ'dan Hollanda ve Norveç zaferleri sonrası flaş A Milli Takım sözleri! "Tesadüf değil"

A Spor yorumcularından Serdar Sarıdağ, A Milli Takım'ımızın Hollanda ve Norveç galibiyetlerini değerlendirdi. Millilerin bu maçları kazanmasının tesadüf olmadığını dile getiren Sarıdağ, "1.5 ay öncesinde Hollanda ve Norveç takımının analizleri oyuncularımıza gönderilmiş" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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