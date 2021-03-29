Son dakika spor haberi: Mustafa Denizli açıkladı! A Milli Takım'da corona virüsü şoku!

A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programına katılan Mustafa Denizli, A Milli Takım'daki corona virüsü vakaları ile ilgili konuştu. Denizli, "Akşam Şenol hoca ile konuştum. Yarın da test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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