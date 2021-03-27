Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı sonrası flaş Ozan Tufan sözleri! "Orada öyle burada böyle ise..."

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Norveç - Türkiye maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. A Milli Takım formasıyla attığı 2 golle yıldızlaşan Ozan Tufan'ın performansını yorumlayan Toroğlu, "Ozan Tufan eğer orada öyle burada böyleyse aradaki fark teknik adam farkı. O çocuğu neden oynatamıyorsun?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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