27 Mart 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu Norveç-Türkiye maçının ilk yarısını yorumladı! "10 yıl sıkıntı çekmeyiz"
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Norveç ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Kalecilerimizin performansına ayrı bir parantez açan Toroğlu, "10 yıl inşallah kaleci sıkıntısı çekmeyiz. Uğurcan da, Altay da genç, ikisi de iyi çocuklar. İkisi de Avrupa'ya gitsinler, ilerlesinler, kalmasınlar burada." dedi.
27.03.2021
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