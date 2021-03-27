Şenol Güneş Norveç-Türkiye maçının ardından konuştu! "Ne ezik olacağız ne de havaya gireceğiz"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından averajla liderliğe yükselen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bizim oyuncularımız her şeyi benimsiyor. Ne ezik olacağız ne de havaya gireceğiz" dedi.

ABONE OL