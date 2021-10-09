09 Ekim 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu'dan Türkiye - Norveç maçı sonrası flaş sözler! "İğrenç bir durum var"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynanan Türkiye - Norveç maçı sonrası Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Yabancı hoca ile oynadım, yabancı hakemle de oynadım. Yabancı teknik adama döndük, böyle giderse yabancı hakeme de döneceğiz. Bu Türk futbolunun yıllarca kötü idare edildiğini gösterir. İğrenç bir durum var." dedi.
09.10.2021
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